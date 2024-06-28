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АНАЛІТИКА

Бізнес визначив п'ять ключових проблем із бронюванням

23:09 27.06.2024 |

Економіка

 

Європейська Бізнес Асоціація визначила п'ять основних проблем із бронюванням військовозобов'язаних і попросила Верховну Раду й Кабінет міністрів терміново їх вирішити. Про це повідомила у четвер пресслужба ЄБА, яка є одним з найвпливовіших та найбільших об'єднань бізнесу в Україні.

Насамперед асоціація попросила продовжити на три місяці термін оновлення даних, мотивувавши це відключеннями світла: "В умовах відсутності електроенергії та доступу до інтернету дуже часто оновити свої дані через застосунок "Резерв+" або ЦНАП не є можливим, тоді як пропускна спроможність ТЦК та СП є надзвичайно малою".

По-друге, бізнес просить прискорити запуск електронного бронювання.

По-третє, ЄБА запропонувала розглянути можливість надання 30-денного імунітету від мобілізації тим військовозобов'язаним, які перебувають у процесі бронювання (з моменту подання заявки підприємством і до встановлення на спецоблік), бо вони просто бояться з'являтися у територіальному центрі комплектації.

Далі ЄБА просить дозволити необмежене бронювання водіїв-далекобійників. "Наявність достатньої кількості осіб, які готові виходити на маршрут, - це запорука економічної безпеки держави. Бізнесу та економіці країни важливо мати працівників, зокрема водіїв, в достатній кількості, щоб була змога імпортувати в Україну необхідну продукцію для населення, бізнесу, армії, а також експортувати товари з України", - йдеться в заяві Бізнес Асоціації.

І нарешті, бізнес просить не відмовлятися від ідеї економічного бронювання.

У Верховній Раді зараз є три моделі економічного бронювання. ЄБА готова обговорювати будь-яку з них:

→ зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;
→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;
→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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