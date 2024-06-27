Україна в межах Ukraine Facility має впровадити до 2026 року шість реформ у сфері захисту довкілля

За напрямком «зелений» перехід у межах Ukraine Facility Україна має впровадити шість реформ у сфері довкілля протягом 2024-2026 років.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, на цьому в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» наголосив міністр Руслан Стрілець.

«План для Ukraine Facility має три кроссекторальні напрями. Це «зелений» перехід, цифрова трансформація та європейська інтеграція. У рамках розділу 15 "Зелений перехід та охорона довкілля», за реалізацію якого відповідає Міндовкілля, передбачено впровадження шести реформ протягом 2024 -2026 років», - сказав міністр.

Зокрема, йдеться про запуск наступних реформ: протидія промисловому забрудненню, курс на кліматичну нейтральність, ринок квот на шкідливі викиди, протидія незаконній вирубці лісів, управління відходами та відхід від ресурсної економіки, оцінки впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка.

Міністр розповів про екологічну складову переговорного процесу про вступ України до ЄС, а саме про розділ 27 «Довкілля та зміна клімату». За оцінками Європейської комісії, він є кроссекторальним, а отже одним з найскладніших.

«Це один з найскладніших розділів. За результатами національного селф-скринінгу розуміємо виклики. Понад 900 директив та актів права ЄС маємо запровадити в наше законодавство», - зазначив Стрілець.

Він підкреслив, що перемовини також можуть стосуватися того, якими інструментами і як Україна досягатиме прогресу на шляху зеленого переходу. Він висловив впевненість, що консенсус буде знайдено і буде визначена дорожня карта для виконання євроінтеграційних зобов'язань, якою будемо рухатися.

Як повідомлялося, у Люксембурзі у вівторок, 25 червня, відбулася перша міжурядова конференція між ЄС та Україною, де офіційно оголосили про початок переговорів про вступ до Євросоюзу.

При цьому стверджується, що вступ України у Європейський Союз буде схожий на набуття повноправного членства Польщею, і цей шлях займе від чотирьох до семи років.