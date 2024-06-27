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Зростання заробітної плати у 2024 році зафіксували у всіх згаданих галузях, окрім охорони та безпеки

15:55 27.06.2024 |

Економіка

Зростання заробітної плати у 2024 році зафіксували у всіх згаданих галузях, окрім охорони та безпеки

 

За даними дослідження OLX Робота, у першій половині 2024 року найбільш помітне підвищення середньої заробітної плати було у сфері адміністративного персоналу, HR та секретаріату (14%) - до 20 100 грн. Кількість пропозицій щодо роботи для цієї галузі склала 2400.

Сфера краси, фітнесу та спорту також продемонструвала зростання зарплат (10%) - з 18 500 до 20 400 грн з грудня 2023-го.

Водночас сектор роздрібної торгівлі, продажів та закупівель, який традиційно є одним з найбільших роботодавців, показав помірне зростання зарплат (6,7%) - з 16 400 до 17 500 грн. Кількість пропозицій за піврічний період склала 25 800.

Мінімальне зростання продемонструвала ще одна галузь із найбільшими роботодавцями - сфера логістики, доставлення та склади: зарплата зросла з 24 200 до 24 600 грн (на 1,6%).

У категорії виробництва та робітничих спеціальностей відбулося зростання середніх заробітних плат на 5,3% - з 16 300 до 17 200 грн у травні 2024-го.

Готельно-ресторанний бізнес та туризм також показали позитивну динаміку, збільшивши оплату праці на 5,4% - до 17 200 грн.

Найбільшу середню зарплату з переліку мають спеціалісти станцій технічного обслуговування (СТО) та автомийок. Їхня заробітна плата зросла на 3,4% - з 27 600 до 28 600 грн.

Слід зазначити, що не всі галузі продемонстрували позитивну динаміку. Наприклад, у сфері охорони та безпеки середня зарплата знизилася на 7,8% - з 15 700 до 14 500 грн.

Варто розуміти, що найімовірніше зростання середніх заробітних плат відбувається через нестачу кваліфікованих кадрів та інфляцію.

Нагадуємо, 1 квітня 2024 року відбулося підвищення мінімальної зарплати - до 8000 грн (у погодинному розмірі - 48 грн).

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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