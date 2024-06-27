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Україна експортувала морським коридором 55 млн тонн вантажів
15:50 27.06.2024 |
Створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт 55 млн тонн вантажів, з яких більше половини (37,4 млн тонн) становила агропродукція, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
"За 10 місяців роботи Українського морського коридору транспортовано рекордну кількість вантажів - 55 млн тонн вантажів - вантажообіг портів Великої Одеси", - зазначено в повідомленні.
У Чорноморських портах оброблено 1,954 тис. суден.
Підходу до портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" очікують 68 суден, які експортують майже 2 млн тонн вантажів, уточнили в Мінвідновлення.
На початку червня цього року повідомлялося, що морський коридор з моменту запуску забезпечив експорт 50 млн тонн вантажів, у портах було оброблено 1737 суден.
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