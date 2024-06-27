Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна переходить на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

Україна переходить на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

 

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.

"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", - зазначив Кліменков.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони отримало список кандидатів із шести країн світу на посади незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5138
  0,1407
 0,35
EUR
 1
 43,3133
  0,2317
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3364  0,02 0,05 40,9136  0,01 0,02
EUR 43,2660  0,03 0,07 43,9992  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,01 0,02 40,5300  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес