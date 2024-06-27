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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна переходить на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони
Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння.
Як передає Укрінформ, про це заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.
"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", - зазначив Кліменков.
Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.
Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми - рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони отримало список кандидатів із шести країн світу на посади незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель.
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