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АНАЛІТИКА

ФДМУ призначив керівника Фонду аграрних інвестицій

 

Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника ДП «Фонд аграрних інвестицій».

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це підприємство займатиметься реалізацією проєкту «Земельний банк», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Ярославський 8 років очолював ДП «Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою». З 2011 по 2016 працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Має технічну та землевпорядну освіту. Кандидат технічних наук, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Входить до складу робочої групи з питань реалізації проєкту «Земельний банк» від початку його впровадження.

Зазначається, що у Фонді аграрних інвестицій Ярославський займатиметься реєстрацією державних сільгоспземель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передав 104 тис. га сільгоспземель в управління ДП «Фонд аграрних інвестицій», яке після корпоратизації отримає функції оператора земельних торгів.
 

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