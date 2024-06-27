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ФДМУ призначив керівника Фонду аграрних інвестицій
14:31 27.06.2024 |
Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника ДП «Фонд аграрних інвестицій».
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це підприємство займатиметься реалізацією проєкту «Земельний банк», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Ярославський 8 років очолював ДП «Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою». З 2011 по 2016 працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Має технічну та землевпорядну освіту. Кандидат технічних наук, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Входить до складу робочої групи з питань реалізації проєкту «Земельний банк» від початку його впровадження.
Зазначається, що у Фонді аграрних інвестицій Ярославський займатиметься реєстрацією державних сільгоспземель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передав 104 тис. га сільгоспземель в управління ДП «Фонд аграрних інвестицій», яке після корпоратизації отримає функції оператора земельних торгів.
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