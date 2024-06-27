Україна отримала транш EUR1,9 млрд від ЄС за Ukraine Facility

Україна в четвер отримала EUR1,9 млрд третій транш безумовного фінансування від ЄС у рамках Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів.

"З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже EUR35 млрд прямої бюджетної допомоги... ЄС є ключовим партнером України, що продовжує відігравати вирішальну роль у прискоренні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Як повідомлялося, цього тижня Україна та ЄС підписали Угоду загальним обсягом EUR27 млрд на 2024-2027 рр. у рамках Інструменту Ukraine Facility.

Фінансування в рамках Ukraine Facility охоплює три компоненти: EUR38,27 млрд прямої підтримки держбюджету (EUR33 млрд у формі кредитів, з яких Україна раніше отримала двома траншами EUR6 млрд безумовного фінансування, та EUR5,27 млрд у формі грантів), EUR6,97 млрд для спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, а також EUR4,76 млрд для технічної підтримки в здійсненні реформ і покриття відсотків за кредитами, зокрема й отриманими раніше.

Після отримання EUR1,9 млрд траншу безумовного фінансування наступні транші надходитимуть щокварталу за результатами виконання Україною індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки ЄС.