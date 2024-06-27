Середні зарплати українських біженців у Німеччині та Нідерландах перевищують 1100 євро, – опитування

Українці у Німеччині у середньому заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"), а в Нідерландах - 1104 євро.

Про це свідчать результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Так, зазначається, що громадяни України, які працюють у Німеччині, у середньому отримують приблизно в чотири рази вищу за середню зарплату нетто в Україні, у Нідерландах - у три рази.

Згідно з дослідженням, понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими, тоді як 22% респондентів вказали, що отримують менше 499 євро.

У Нідерландах заробітки українських громадян розподілені за трьома основними діапазонами.

Чверть (25%) повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро, тоді як подібні пропорції (по 25%) потрапили в діапазони від 500 до 999 євро та нижче 499 євро.

Майже три чверті респондентів в обох країнах, - 70% у Німеччині та 73% у Нідерландах, - оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Водночас дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші на батьківщину. У Нідерландах відсоток людей, які надсилають фінансову допомогу на батьківщину, становить 11%.

Українські біженці в ЄС

Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.

За даними Євростату, кількість українських біженців зросла одразу у 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).

При цьому, число тих, хто має статус тимчасового захисту, скоротилося у шести країнах Європейського Союзу. Найбільше у Чехії (-18 970) та Нідерландах (-8 415).

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії.