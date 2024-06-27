Іспанія виділить пільгову позику на €50 мільйонів для підтримки приватного сектора України - міністр

Іспанія виділить пільгову позику в розмірі 50 мільйонів євро та додатковий грант на 1 мільйона євро у партнерстві з IFC для підтримки стійкості приватного сектора України.

Як передає Укрінформ, про це міністр економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлос Куерпо Кабальєро сказав на пресконференції в Києві.

"Ми приїхали в Київ з представниками 23 іспанських компаній, що показує високий ступінь зацікавленості наших інвесторів зробити свій внесок у модернізацію України. Активна участь приватного сектора є одним із ключових моментів для успішного відновлення та трансформації України, і саме лідерство та досвід наших компаній можуть сприяти розвитку України в стратегічних сферах - таких як транспорт, інфраструктура, енергетика, агросектор, кібербезпека тощо", - розповів міністр.

За його словами, іспанські підприємці розраховують на плідну зустріч з українськими діловими колами, де вивчатимуть можливості та проєкти, в яких можуть разом співпрацювати.

"Ми вже провели 4-те засідання Комісії міжурядового економічного та промислового співробітництва з метою зміцнення наших економічних зв'язків та знаходження можливостей для співпраці, аби допомогти Україні протистояти в цій війні та відновитися після загарбницької агресії", - зазначив Карлос Куерпо Кабальєро.

Загалом, за його словами, Іспанія надала понад 45 млн євро гуманітарної допомоги, зробила внески до різних багатосторонніх фондів реконструкції. Військовий внесок Іспанії для перемоги України сягнув уже 230 млн євро, а безпекова угода, підписана нещодавно між двома країнами, розрахована на 1 млрд євро.

Крім того, Іспанія прийняла близько 330 тисяч українських біженців, які дуже добре інтегрувалися в економіку країни.

"Хотів би ще раз підтвердити непохитну прихильність уряду Іспанії до мужнього українського народу та готовність допомогти у досягненні майбутнього благополуччя для всіх громадян України", - запевнив міністр.

Він також повідомив, що Іспанія виділить пільгову позику в розмірі 50 мільйонів євро та додатковий грант на 1 мільйона євро у партнерстві з IFC для підтримки стійкості приватного сектора України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з візитом перебуває група іспанських урядовців та підприємців на чолі з міністром економіки Карлосом Куерпо Кабальєро.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на Глобальному саміті миру запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти путінської агресії стільки, скільки буде необхідно.