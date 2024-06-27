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«Лісам України» скасували перемогу на тендері з деревини для ЗСУ. Конкурент поскаржився АМКУ
09:23 27.06.2024 |
Скасовано рішення про визнання держпідприємства "Ліси України" переможцем тендеру з постачання деревини Збройним силам України. Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.
У травні "Ліси України" виграло тендер на Prozorro на постачання 28 000 кубометрів деревини за найнижчою ціною 3750 грн за кубометр з доставленням. Загальна сума закупівлі - 104,2 млн грн.
"Один з учасників з ціною 119,4 млн (вище за нашу на 15,2 млн грн) звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою. Знайшли зачіпку, що стосується атестації нашої галузевої лабораторії, яка надала радіологічний сертифікат. Це формальне питання, яке можна усунути в робочому порядку. Але рішення про визнання ДП "Ліси України" переможцем скасовано. Ми подали скаргу в АМКУ, чекаємо...", - написав голова "Ліси України" Юрій Болоховець у соцмережах.
Він додав, що компанія-конкурент закуповує деревину, яку пропонує на тендері військовим, у "Ліси України". Таким чином, ціна вища, ніж у держпідприємства, на 546 грн за кубометр.
Цього року "Ліси України" безоплатно надали Силам оборони 94 000 кубометрів лісопродукції, з початку повномасштабної війни - 427 000 кубометрів.
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