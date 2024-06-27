Економічні очікування українців погіршилися через відключення світла

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у травні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців знизився на 5 пунктів та становить 72,6 п. Суттєво зменшились індекси очікуваних змін особистого матеріального становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчого року.

У травні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 72,6 п., що на 5 п. нижче за показник квітня.

Індекс поточного становища (ІПС) знизився і складає 55,6 п., що на 0,4 п. нижче за рівень цього показника у квітні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 1,3 п. та становить 53,2 п.;

- індекс доцільності великих покупок (х5) ) зменшився на 2,2 п. та становить 58 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зменшився на 9,1 п. та складає 83,9 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 81,9 п., що на 8,9 п. нижче за рівень цього показника у квітні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 12 п. та складає 66,3 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,5 п. порівняно з минулим місяцем та складає 103,5 п.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 2,6 п. та складає 125,9 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,5 п. та складає 176,3 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 3,6 п. та складає 152 п.

«Поточне становище населення українців без суттєвих змін, після 2022 року показник демонструє певну стабілізацію. Однак, в травні 2024 року ми спостерігаємо значне погіршення споживчих настроїв населення України, а також економічних очікувань. Починаючи з 2023 року, дані показники показують загальну тенденцію до зниження. Значиме зниження в травні 2024 може бути обумовленою невизначеністю, що зростає (атаки на енергетичну інфраструктуру, впровадження графіків відключення світла, проблеми внутрішньої політики).» - коментують аналітики Info Sapiens.



