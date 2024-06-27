Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці оцінили рівень добробуту своєї сім’ї та перспективи на найближчі роки

23:50 26.06.2024 |

Економіка

 

Станом на червень 2024 року 37% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 47% ˗ як не поганий і не добрий, 14% ˗ як добрий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

При цьому 13% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).

Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.

Ще 39% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 8%.

Заявили "можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", 0,6% опитаних.

Українці оцінили рівень добробуту своєї сім’ї та перспективи на найближчі роки

 

Частка тих, хто вважає, що рівень добробуту у найближчі 2-3 роки покращиться, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться - 28%, що він не зміниться - 51%.

Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3180  0,04 0,09 40,9236  0,02 0,04
EUR 43,2952  0,10 0,23 44,0648  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5200  0,16 0,41 40,5400  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес