Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою почне діяти 1 липня

Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), що принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну й економічну співпрацю, набирає чинності 1 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

26 червня перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр із просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг виступили зі спільною заявою щодо оновлення угоди.

"Це без перебільшення історична подія, адже ця угода є однією із найсучасніших у світі. Це перша угода, яка чітко показує - Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів", - сказала Свириденко.

За її словами, оновлена CUFTA - перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

Як пояснили в Мінекономіки, оновлена угода передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком (коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді), а захист інвестицій посилиться новими комплексними та сучасними інструментами. Це сприятиме максимальному розвитку торгівлі послугами між українськими та канадськими компаніями.

Також завдяки CUFTA працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть за спрощеними та розширеними умовами податися на тимчасовий в'їзд до Канади.

Крім того, угода допоможе Україні побудувати вільну та відкриту цифрову екосистему економіки та посприяє розвитку цифрових технологій.

Також угода передбачає дозвіл використання компонентів з ЄС, Британії, Ізраїлю для товарів, що експортуються до Канади без мит.

Важливе місце в угоді посідають питання довкілля, праці, прозорості та відповідального ведення бізнесу.

Очікується, що оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельне та економічне співробітництво між Канадою та Україною. Угода зберігає умови доступу до ринку товарів, передбачені угодою 2017 року, й була оновлена, щоб додати розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Текст документа побудований на стандартах угоди про вільну торгівлю Канади, США і Мексики та Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт із партнерами, які підтримують українську торговельну безпеку.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Взагалі ж Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.