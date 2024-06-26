Зростання промвиробництва в Україні в березні-2024 сповільнилося до 5% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у березні 2024 року зросло на 5% порівняно з березнем 2023 року, тоді як у лютому та січні – на 12% та 17,2% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів падіння промвиробництва у березні-2024 становило 26,5%, з урахуванням сезонного коригування – на 28,6%.

Держстат зазначає, що до лютого цього року промислове виробництво у березні зросло на 6,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря у березні-2024 до відповідного місяця 2023 р. зростання становило 7,7%, у переробній промисловості - 5,5%, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів – 2,2%,

Загалом за перший квартал 2024 року промвиробництво в Україні зросло на 11,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема у переробній промисловості – на 12,9%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – на 9 ,9%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів – на 8,4%.

За уточненими даними Держстату, промислове виробництво в Україні 2023 року зросло на 6,8%, тоді як 2022-го падіння становило 36,7%.



Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-березні 2024 р*.

березень 2024р до лютого 2021р. % березень 2024р до березня 2023р., % січень-березень 2024р до січня-березня 2023р, % Промисловість загалом 106.3 105.0 111.2 Видобувна та переробна промисловість 106.7 104.5 111.4 Видобувна промисловість та розробка кар'єрів 105.7 102.2 108.4 - видобуток кам'яного та бурого вугілля 114.6 102.9 105.0 - видобуток сирої нафти та природного газу 106.8 102.0 102.8 - Видобуток металевих руд 93.3 98.0 133.4 Переробна промисловість 107.2 105.5 112.9 зокрема Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів 108.1 113.4 117.6 Текстильне виробництво; виробництво шкір. одягувиробів зі шкіри та інших матеріалів хутра та виробів з хутра 101.2 91.6 100.8 Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність 105.9 95.9 101.1 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки. 106.1 104.2 109.5 Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції 113.0 96.7 110.7 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 106.3 113.1 113.6 Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 114.5 115.4 123.7 Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання 114.6 117.6 132.3 Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання 98.6 87.9 98.9 Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції 106.8 121.7 120.5 виробництво електричного обладнання 93.9 76.5 84.2 Виробництво машин та обладнання, не зарахованих до інших груп 96.3 89.9 110.3 Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо. 101.5 89.2 98.9 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання 104.7 98.1 105.4 Постачання електроенергії, газу, пару і кондиціонування повітря 104.3 107.7 109.9

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.