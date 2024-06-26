Зростання промвиробництва в Україні в березні-2024 сповільнилося до 5% – Держстат

Промислове виробництво в Україні у березні 2024 року зросло на 5%
порівняно з березнем 2023 року, тоді як у лютому та січні – на 12% та
17,2% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у
середу.
Статвідомство уточнило, що з корекцією на ефект календарних днів
падіння промвиробництва у березні-2024 становило 26,5%, з урахуванням
сезонного коригування – на 28,6%.
Держстат зазначає, що до лютого цього року промислове виробництво у березні зросло на 6,3%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря у
березні-2024 до відповідного місяця 2023 р. зростання становило 7,7%, у
переробній промисловості - 5,5%, у видобувній промисловості та розробці
кар'єрів – 2,2%,
Загалом за перший квартал 2024 року промвиробництво в Україні зросло
на 11,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зокрема у
переробній промисловості – на 12,9%, у постачанні електроенергії, газу,
пари та кондиціонованого повітря – на 9 ,9%, у добувній промисловості та
розробці кар'єрів – на 8,4%.
За уточненими даними Держстату, промислове виробництво в Україні 2023
року зросло на 6,8%, тоді як 2022-го падіння становило 36,7%.
Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у січні-березні 2024 р*.
|
| березень 2024р до лютого 2021р. %
| березень 2024р до березня 2023р., %
| січень-березень 2024р до січня-березня 2023р, %
| Промисловість загалом
| 106.3
| 105.0
| 111.2
| Видобувна та переробна промисловість
| 106.7
| 104.5
| 111.4
| Видобувна промисловість та розробка кар'єрів
| 105.7
| 102.2
| 108.4
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 114.6
| 102.9
| 105.0
| - видобуток сирої нафти та природного газу
| 106.8
| 102.0
| 102.8
| - Видобуток металевих руд
| 93.3
| 98.0
| 133.4
| Переробна промисловість
| 107.2
| 105.5
| 112.9
| зокрема
|
|
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| Виробництво продуктів харчування. напоїв та тютюнових виробів
| 108.1
| 113.4
| 117.6
| Текстильне виробництво; виробництво шкір. одягувиробів зі шкіри та інших матеріалів хутра та виробів з хутра
| 101.2
| 91.6
| 100.8
| Виготовлення виробів із деревини. виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 105.9
| 95.9
| 101.1
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки.
| 106.1
| 104.2
| 109.5
| Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції
| 113.0
| 96.7
| 110.7
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 106.3
| 113.1
| 113.6
| Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
| 114.5
| 115.4
| 123.7
| Металургійне виробництво. Виготовлення готових металевих виробів, окрім машин та обладнання
| 114.6
| 117.6
| 132.3
| Машинобудування, окрім ремонту та монтажу машин та обладнання
| 98.6
| 87.9
| 98.9
| Виробництво комп'ютерів. електричної та оптичної продукції
| 106.8
| 121.7
| 120.5
| виробництво електричного обладнання
| 93.9
| 76.5
| 84.2
| Виробництво машин та обладнання, не зарахованих до інших груп
| 96.3
| 89.9
| 110.3
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо.
| 101.5
| 89.2
| 98.9
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання
| 104.7
| 98.1
| 105.4
| Постачання електроенергії, газу, пару і кондиціонування повітря
| 104.3
| 107.7
| 109.9
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії.