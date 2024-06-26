ЄС поставив на угорсько-український кордон сканер для збільшення пропускної спроможності

Європейська комісія в середу оголосила про доставку фінансованого ЄС сканера для збільшення пропускної спроможності на угорсько-українському кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Єврокомісії.

Новий мобільний вантажний сканер, який фінансується ЄС для покращення торговельного потоку, 25 червня було доставлено на угорсько-український прикордонний пункт пропуску в Чопі. Цей подарунок вартістю близько 2,5 млн євро є частиною проєкту "Шляхи солідарності Україна-ЄС".

Рентгенівські сканери мають вирішальне значення для митних операцій, оскільки вони дозволяють здійснювати безконтактний огляд товарів. Новий сканер дозволить митникам швидко та ефективно перевіряти вантажі, виявляючи незаконні або заборонені предмети за лічені хвилини, сприяючи при цьому безперешкодному проходженню законної торгівлі.

Це прискорить прикордонний контроль і підвищить точність перевірок, одночасно запобігаючи пошкодженню товарів завдяки зменшенню потреби у фізичному огляді.

Крім того, в рамках проєкту також проводиться навчання співробітників митниці та ведеться робота із забезпечення безперебійного електропостачання стаціонарних сканерів, розташованих в інших пунктах перетину кордону.

Ще дві скануючі системи будуть поставлені до січня 2025 року.

"Прискорення прикордонних процедур означає скорочення часу очікування для водіїв вантажівок, швидшу логістику для компаній по обидва боки кордону та більш ефективну роботу для органів прикордонного контролю.

Цей новий сканер є одним з багатьох прикладів того, як "смуги солідарності" допомагають підтримувати нашу торгівлю з Україною - на користь обох економік", - сказала Адіна Велян, єврокомісарка з питань транспорту.

Нагадаємо, 20 червня Єврокомісія і Україна на рік продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз".

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.