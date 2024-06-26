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АНАЛІТИКА

Українці за чотири місяці цього року ввезли авто на понад $2 млрд

12:52 26.06.2024 |

Економіка

 

З січня до квітня 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних), повідомляє Укравтопром.

Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту сягнула майже $2,1 млрд.

Найбільша частка в імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118 100 одиниць на суму понад $1,5 млрд.

На другому місці вантажні авто - 15 181 одиниця ($460,3 млн).

Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори тощо) ввезено 325 одиниць на $53 млн.

Імпорт автобусів за той самий період становив 302 одиниці ($14,6 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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