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В Україні зростає кількість випадків рейдерства
12:48 26.06.2024 |
188 кримінальних проваджень про рейдерство було зафіксовано за пʼять місяців цьогоріч, за даними Генпрокуратури. Це на 28% більше за показники відповідного періоду 2023 року, інформує Опендатабот.
Кількість справ про рейдерство зростає останніми роками, проте все ще не сягнула показників до початку повномасштабного вторгнення. Приміром у 2021 році було відкрито 398 справ.
Напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нові провадження на місяць, а вже у травні їх кількість сягла 52.
Загалом справи щодо рейдерства відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205-1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ) тощо.
Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138, або 73% від усіх справ цього року.
Від початку року до суду не надійшло жодної нової справи щодо протидії господарській діяльності та протиправного заволодіння майном підприємства.
За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій також зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.
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