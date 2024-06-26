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АНАЛІТИКА

Держборг України в травні скоротився в доларовому вираженні на 0,3% за зростання в гривні на 1,7%

09:52 26.06.2024 |

Економіка

 

Сукупний державний борг України після досягнення нового історичного максимуму у квітні в $151,52 млрд у травні скоротився на $0,53 млрд, або 0,3% - до $150,99 млрд, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з його даними, через девальвацію гривні борг у травні в національній валюті додав іще 104,5 млрд грн, або 1,7%, і досяг нового рекорду - 6 трлн 115,3 млрд грн.

Зовнішній держборг у травні збільшився на $0,52 млрд, або 0,5% - до $108,89 млрд, його частка сягнула 72,1% у загальному обсязі держборгу.

Загалом за п'ять місяців цього року державний борг України зріс на $5,68 млрд, або 3,9%, а в гривневому вираженні - на 595,8 млрд грн, або 10,8%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець травня становила 33,81%, в американських доларах - 26,29%, у гривні - 25,41%, у СПЗ - 10,73%.

Відомство також уточнило, що 68,05% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 10,73% прив'язані до ставки МВФ, 9,10% - до SOFR, 4,72% - до облікової ставки НБУ, 4,07% - до EURIBOR і 2,37% - до індексу споживчих цін.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд, а у 2023-му - на $33,9 млрд, або на 30,4%.

МВФ у межах третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною знову покращив прогноз зростання держборгу: до 94% ВВП на кінець цього року замість 96,7% ВВП під час другого перегляду, зокрема за рахунок поліпшення його оцінки на кінець 2023 року до 82,9% ВВП із 87,1% ВВП.

Водночас цей прогноз може бути переглянутий у зв'язку з тим, що бюджетна допомога США Україні в розмірі $7,8 млрд затверджена у вигляді кредиту, а не гранту, як передбачалося спочатку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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