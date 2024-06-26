Фінансові новини
- |
- 26.06.24
- |
- 01:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ
23:40 25.06.2024 |
Обсяг валютних переказів, що здійснюються для обслуговування старих зовнішніх боргів і репатріації "нових" дивідендів, від початку цього етапу валютної лібералізації 3 травня до 20 червня становив $6 млн/день, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний на полях банківського форуму видання "Економічна правда" у вівторок.
"Середньоденний обсяг здійснення переказів валют з метою сплати відсотків за старими зовнішніми кредитами за період із 4 травня до 20 червня становить $2 млн на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів у межах лімітів становить за цей період $4 млн на день", - сказав він.
Пишний додав, що з моменту впровадження цього найбільшого пакету пом'якшення валютних обмежень 162 компанії скористалися можливістю виплачувати відсотки за старими зовнішніми кредитами та 118 компаній репатріювали "нові" дивіденди.
Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.
Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення "нових" зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.
Загалом на 2024 рік Нацбанк оцінював вартість пакету валютної лібералізації в розмірі до $5,5 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під домашній арешт
|CNN: США можуть дозволити відправлення військових підрядників до України
|Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов' язання
|ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Cвітовий лідер морських перевезень відмовився заходити в порт Одеса через дії митниці
|Мінфін на аукціонах ОВДП 25 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн та $ 203,8 млн
|Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ
|Уряд затвердив Національний план з енергетики та клімату
|2024 року в Україну ввезено у 2,1 раза більше електрокарів, ніж торік
|Переговори щодо адаптації України до права ЄС у новій рамці стартують у липні з раунду щодо держзакупівель - торгпред Качка
Бізнес
|ЄС пригрозив Apple мільярдним штрафом через відсутність конкуренції в App Store
|Apple і Meta обговорили партнерство в галузі АІ - WSJ
|Індія побудує повноцінний багаторазовий космічний човник після третього випробування прототипу RLV-LEX
|Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»
|Китай і ЄС почнуть перемовини щодо нових мит на електромобілі
|Huawei анонсувала власну мову програмування Cangjie
|SpaceX представив Starlink Mini – компактний термінал для супутникового інтернету, який можна заживити від павербанка