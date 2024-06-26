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Погашення старих кредитів і виплата дивідендів у рамках валютної лібералізації становлять $6 млн/день - НБУ

23:40 25.06.2024 |

Економіка

 

Обсяг валютних переказів, що здійснюються для обслуговування старих зовнішніх боргів і репатріації "нових" дивідендів, від початку цього етапу валютної лібералізації 3 травня до 20 червня становив $6 млн/день, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний на полях банківського форуму видання "Економічна правда" у вівторок.

"Середньоденний обсяг здійснення переказів валют з метою сплати відсотків за старими зовнішніми кредитами за період із 4 травня до 20 червня становить $2 млн на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів у межах лімітів становить за цей період $4 млн на день", - сказав він.

Пишний додав, що з моменту впровадження цього найбільшого пакету пом'якшення валютних обмежень 162 компанії скористалися можливістю виплачувати відсотки за старими зовнішніми кредитами та 118 компаній репатріювали "нові" дивіденди.

Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення "нових" зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Загалом на 2024 рік Нацбанк оцінював вартість пакету валютної лібералізації в розмірі до $5,5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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