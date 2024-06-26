2024 року в Україну ввезено у 2,1 раза більше електрокарів, ніж торік

За п'ять місяців 2024 року в Україну було ввезено майже 20,8 тис. електромобілів - попит на електрокари виріс у 2,1 раза за рік. Про це повідомляє «Опендатабот».

«Кількість електричних авто зростає рік до року. Так, цього року ввезли рекордну кількість таких машин - 20 785 одиниць. Це у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів», - йдеться у повідомленні.

Загалом на електроавтівки припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих машин.

При цьому серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користуються такі моделі:

* Tesla - 4 742 автівки;

* Volkswagen - 3 194 електроавто;

* Nissan - 3 034 електрокари.

Зокрема найбільший попит мають Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen Id.4.

Лідером серед регіонів із ввезення електрокарів стала Львівщина - 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одещина (9,3%).

Нагадаємо, Європейська комісія з 4 липня планує запровадити мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, який передбачався.

Зауважимо, що електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.