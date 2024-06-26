Уряд затвердив Національний план з енергетики та клімату

Кабінет Міністрів 25 червня схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.

Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн - членів ЄС, у межах своїх зобов'язань як договірної сторони Енергетичного Співтовариства та у процесі набуття членства в ЄС.

«Уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату у той самий день, коли розпочалися переговори про вступ до Європейського Союзу. Це символічно, оскільки створення цього документу є важливою частиною євроінтеграційного процесу. Національний план був підготовлений у рекордно короткі строки - менше ніж за рік. Потреби в інвестиціях сукупно становлять від 41,5 млрд. дол. США. Його реалізація не лише сприятиме декарбонізації економіки нашої країни, а й відкриє значні можливості для залучення ресурсів для виконання Плану», - прокоментувала перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Серед основних цілей НПЕК, зокрема, - скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року. Крім того, частка відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні має бути сягнути 27%. Також передбачене поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів - не більше 30% від одного постачальника.

Первинне споживання енергії має становити не більше 72,224 млн т н.е. (тонн нафтового еквівалента - ред.), кінцеве споживання енергії - 42,168 млн т н.е.

«Цей документ слугуватиме планом «зеленої» реконструкції та відновлення України, стимулюючи допомогу від міжнародної спільноти. Тепер увагу необхідно зосередити на впровадженні запланованих політик та заходів відповідно до вимог Ukraine Facility та законодавства Енергетичного Співтовариства. Секретаріат Енергетичного Співтовариства готовий надалі сприяти цьому процесу...» - зазначив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі.

В обговореннях проєкту НПЕК взяли участь понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін, включаючи уряд України, парламент, європейських партнерів, громадянське суспільство, державний сектор, місцеві громади та представників сусідніх країн.

Як повідомлялось, основними міжнародними партнерами у створенні Національного плану стали Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Європейська комісія, які надавали консультації та коментарі. Посольство Великої Британії в Україні, Net Zero World Initiative та Програма розвитку ООН забезпечили підтримку розробки плану.