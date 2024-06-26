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АНАЛІТИКА

Зростання ВВП України пришвидшилося у першому кварталі до 6,5%, – Держстат

17:01 25.06.2024 |

Економіка

Зростання ВВП України пришвидшилося у першому кварталі до 6,5%, – Держстат

 

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року - на 6,5%.

Про це свідчать попередні дані Державної служба статистики.

За даними Держстату, у першому кварталі 2023 року ВВП впав на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі ВВП збільшився на 19,5%, у третьому його зростання сповільнилося до 9,3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. У четвертому кварталі минулого зростання ВВП уповільнилося до 4,7%.

Загалом реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%.

Як повідомлялося, Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у травні 2024 року на рівні 3,7% у порівнянні з травнем минулого року.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об'єктах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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