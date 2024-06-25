В травні від управління арештованими активами в бюджет надійшло 36 мільйонів

У травні 2024 року Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) перерахувало до державного бюджету 36 млн грн від управління активами.

Про це йдеться у щомісячному аналізі результатів діяльності Нацагентства.

Повідомляється, що цього місяця Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів перерахувало до бюджету 36 млн грн.

В повідомленні зазначають, що така ж сума була перерахована і у квітні 2024 року. А в березні сплачена сума склала 44,6 млн грн.

Крім того, у минулому місяці АРМА підписано протокол електронного аукціону з продажу мінеральних добрив. Кошти за придбаний актив у сумі 32,03 млн грн та суму митних платежів у 15,43 млн грн переможець в повному обсязі зарахував на рахунок АРМА.

У травні Нацагентство також відібрало керівника для нерухомого майна в центрі Києва з ринковою вартістю 20,67 млн грн.

Очікується, що щомісяця управитель буде сплачувати до державного бюджету 75% доходу з управління цим майном. Водночас договором передбачений обовʼязковий мінімальний платіж на випадок низького доходу у розмірі 59 тис. грн.