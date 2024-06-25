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Шведське держагентство з підтримки інвестицій відкрило офіс в Україні
18:09 24.06.2024 |
Шведське агентство Business Sweden, яке допомагає шведським компаніям виходити на нові ринки, відкрило своє представництво у Києві. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з міністром із розвитку міжнародного співробітництва та торгівлі Швеції Юганом Форсселлом.
"Запросив шведський бізнес інвестувати в нашу державу вже зараз. Зокрема, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та диджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість", - написав прем'єр в соцмережах.
Business Sweden є у спільній власності уряду Швеції та шведського бізнес-сектору. Займається просуванням шведського бізнесу за кордоном уже 45 років.
Представництва агентства працюють у 44 країнах. Підтримують як малий і середній бізнес, так і великі корпорації.
Також Business Sweden допомагає іноземним компаніям отримати доступ до шведського ринку.
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