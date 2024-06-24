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На оборону з держбюджету за п'ять місяців спрямували ₴732,8 мільярда
14:20 24.06.2024 |
За січень - травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"Так, за січень-травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд гривень або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У травні - 178,1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці кошти були спрямовані на: грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медичне забезпечення тощо.
Як повідомлялося, за 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн.
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