Від запуску в 2020 році на Prozorro.Продажі вже відбулося 35 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, які щорічно приносять організаторам до 200 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«З 2020 року в системі відбулося майже 35,2 тис. онлайн-аукціонів з оренди державних та комунальних активів. За цей час майже 37,8 тис. учасників змагалися за право орендувати таке майно. А електронні аукціони оголосили понад 3,3 тис. організаторів: громади та Фонд держмайна», - йдеться в повідомленні.

За підрахунками аналітиків, щорічно організатори онлайн-аукціонів з оренди державного та комунального майна заробляють до 200 млн грн. З цих коштів майже 82,5 млн грн на рік приносить державне та комунальне майно, здане в оренду на Prozorro.Продажі після повномасштабного вторгнення.

Найбільше активів - нерухомості, техніки, устаткування - держава та органи місцевого самоврядування здали в оренду у Києві: майже 4,1 тис. торгів за 4 роки.

У трійці міст також Харків - майже 1,7 тис. успішних аукціонів та Дніпро - понад 1,3 тис.

Найбільше коштів до державного та місцевих бюджетів за підсумками онлайн-аукціонів приносить майно у Києві - майже 54 млн грн на рік. Комунальні та державні активи у Львові щорічно поповнюють бюджети різних рівнів на майже 17 млн грн, в Одесі - на понад 10,4 млн грн на рік.

Станом на середину червня в системі оголошено понад 300 торгів з оренди державного та комунального майна зі стартовою вартістю понад 1,8 млн грн на рік.

Як повідомлялося, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів у системі Prozorro.Продажі; перші ділянки будуть запропоновані у Печерському районі.