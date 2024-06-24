Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Prozorro.Продажі вже відбулося 35 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна

11:50 24.06.2024 |

Економіка

На Prozorro.Продажі вже відбулося 35 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна

 

Від запуску в 2020 році на Prozorro.Продажі вже відбулося 35 тисяч аукціонів з оренди державного та комунального майна, які щорічно приносять організаторам до 200 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«З 2020 року в системі відбулося майже 35,2 тис. онлайн-аукціонів з оренди державних та комунальних активів. За цей час майже 37,8 тис. учасників змагалися за право орендувати таке майно. А електронні аукціони оголосили понад 3,3 тис. організаторів: громади та Фонд держмайна», - йдеться в повідомленні.

За підрахунками аналітиків, щорічно організатори онлайн-аукціонів з оренди державного та комунального майна заробляють до 200 млн грн. З цих коштів майже 82,5 млн грн на рік приносить державне та комунальне майно, здане в оренду на Prozorro.Продажі після повномасштабного вторгнення.

Найбільше активів - нерухомості, техніки, устаткування - держава та органи місцевого самоврядування здали в оренду у Києві: майже 4,1 тис. торгів за 4 роки.

У трійці міст також Харків - майже 1,7 тис. успішних аукціонів та Дніпро - понад 1,3 тис.

Найбільше коштів до державного та місцевих бюджетів за підсумками онлайн-аукціонів приносить майно у Києві - майже 54 млн грн на рік. Комунальні та державні активи у Львові щорічно поповнюють бюджети різних рівнів на майже 17 млн грн, в Одесі - на понад 10,4 млн грн на рік.

Станом на середину червня в системі оголошено понад 300 торгів з оренди державного та комунального майна зі стартовою вартістю понад 1,8 млн грн на рік.

Як повідомлялося, Київська міська рада ухвалила рішення про проведення аукціонів з оренди земельних ділянок для розміщення МАФів у системі Prozorro.Продажі; перші ділянки будуть запропоновані у Печерському районі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4478
  0,0706
 0,17
EUR
 1
 43,2347
  0,1929
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2642  0,03 0,06 40,8581  0,04 0,09
EUR 43,2635  0,07 0,17 44,0050  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,02 0,05 40,4900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес