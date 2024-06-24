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Агенція Міноборони стала найбільшим покупцем «мавіків» на Prozorro
09:14 24.06.2024 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони стала найбільшим замовником безпілотників у системі Prozorro. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
З початку 2024 року на конкурентних торгах Агенція закупила дрони DJI Mavic 3E та 3T на 2,5 млрд грн. Це - понад 40% від загальної суми угод на дрони у конкурентних закупівлях на Prozorro.
Завдяки тендерам вдалося заощадити 187 млн грн.
Під час закупівлі дронів Агенція використовує спеціальну рамкову угоду в системі Prozorro. Це дозволяє приховати чутливу інформацію про учасників тендеру, одночасно забезпечуючи можливість постачальникам пройти кваліфікацію та брати участь у торгах.
У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.
"Ми провели 94 тендери на невеликі партії "мавіків", і, за підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній", - прокоментувала директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
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