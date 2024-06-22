Рада директорів МВФ завершить 4-й перегляд програми EFF для України наступного тижня - представник Фонду

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) наступного тижня завершить четвертий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, у результаті якого очікується п'ятий транш у розмірі $2,2 млрд, повідомила перший заступник директора-розпорядника Фонду Гіта Гопінат на VIIІ Щорічній дослідницькій конференції "Маневруючи в мінливому ландшафті: центральні банки в умовах нової реальності".

"Наступного тижня ми зберемося радою МВФ, щоб завершити четвертий перегляд (програми EFF - ІФ-У) щодо України. І один з наших висновків полягає в тому, що Україна надзвичайно успішно впоралася зі своїми фіскальними цілями й структурними маяками. І це вражає, оскільки це є складним завданням навіть для мирної країни, а впоратися з цим в умовах війни - визначні досягнення", - сказала Гопінат у Києві в п'ятницю.

Раніше заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан також поділилася своїми очікуваннями щодо швидкого затвердження радою директорів Фонду четвертого перегляду програми EFF.

Напередодні, 20 червня, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що засідання ради директорів МВФ щодо питання України заплановано на 28 червня, хоча в графіку на сайті Фонду в цей день поки що значаться питання Молдови та Гани.

Як повідомлялося, чотирирічну програму EFF у розмірі близько $15,6 млрд було затверджено 31 березня 2023 року, вона є частиною пакету міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу SDR664 млн (близько $880 млн) за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року, що довело загальне фінансування за програмою до $5,4 млрд.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,20 млрд) наприкінці червня, потім по SDR835 млн у вересні та грудні. На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.