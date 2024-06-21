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АНАЛІТИКА

Перші 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів виділять Україні до «літніх канікул», – Домбровскіс

 

Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс підтверджує, що перший платіж Україні розміром EURO1,5 млрд з непередбачених доходів від заморожених російських активів буде виділено до "початку літніх канікул".

У п'ятницю в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань Домбровскіс сказав: "У травні держави-члени погодилися використовувати непередбачені доходи від російських заморожених активів на користь України. За нашими оцінками, цього року наші заходи дадуть змогу виділити до 3 млрд євро, і ми очікуємо здійснення першого платежу розміром EURO1,5 млрд євро до літніх канікул".

Віцепрезидент також нагадав про вже відомі плани Єврокомісії спрямувати ці кошти для військової підтримки України. "Ми працюємо повним ходом, щоб перші закупівлі могли бути здійснені якомога швидше", - додав він.

Домбровскіс також привітав угоду, укладену минулого тижня в рамках G7, про надання Україні кредитів на суму близько $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів. "Як ви знаєте, велика частина цих активів - понад EURO200 млрд - заблокована в ЄС. Заява G7 передбачає надання Україні додаткових кредитів до кінця року. "Велика сімка" тепер реалізує ці зобов'язання, використовуючи майбутні потоки зовнішніх доходів для обслуговування і погашення кредитів. Також на рівні ЄС ми обговорюємо майбутні кроки, включно з розміром та умовами кредиту ЄС", - зазначив віцепрезидент Єврокомісії.

При цьому Домбровскіс запевнив, що ЄС працюватиме над мобілізацією більшого фінансування для України, використовуючи надзвичайні доходи від заморожених російських активів. "Тому замість того, щоб за руйнування, завдані Росією, платили би платники податків ЄС, платити буде сама Росія", - резюмував він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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