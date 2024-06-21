Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони

Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам Збройних Сил здійснювати господарську діяльність з виробництва повітряних апаратів.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою Кабміну від 25.07.2000 №1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - написав представник уряду.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповідав, що майже 100% дронів для Збройних Сил розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.