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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив військовим частинам офіційно виробляти дрони

17:14 21.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів дозволив військовим частинам Збройних Сил здійснювати господарську діяльність з виробництва повітряних апаратів.

Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Доповнено перелік видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою Кабміну від 25.07.2000 №1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання", - написав представник уряду.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповідав, що майже 100% дронів для Збройних Сил розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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