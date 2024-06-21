Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив експериментальний проєкт із захисту інформації в системі управління логістичним забезпеченням Міноборони

17:10 21.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням Міністерства оборони.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації в період воєнного стану експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням.

Зазначається, що метою експериментального проєкту є здійснення тестування новітніх підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки під час обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням, а саме забезпечення технічного, криптографічного захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, які базуються на досвіді кращих міжнародних практик держав - членів НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4478
  0,0706
 0,17
EUR
 1
 43,2347
  0,1929
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2896  0,04 0,11 40,8960  0,04 0,10
EUR 43,3380  0,10 0,22 44,1212  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4550  0,09 0,21 40,4700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес