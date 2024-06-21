ООН продовжила виплати українським пенсіонерам до кінця року

Всесвітня продовольча програма ООН в Україні продовжила термін проєкту доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, до грудня 2024 включно.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Ми розуміємо, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна. Завдяки щедрості наших донорів ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонерам до кінця року", - повідомила Маріанна Ворд, т.в.о. директора ВПП ООН в Україні.

Додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 грн і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти (для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта").

Довідка.

Від серпня 2023 року такою допомогою охоплено більше 421 тис. пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Сукупний обсяг такої підтримки від ВПП ООН - вже понад 1,68 млрд грн.

