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Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні

16:58 21.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через "Укрпошту".

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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