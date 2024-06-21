Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через "Укрпошту".

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.