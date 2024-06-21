Україна піднялася у рейтингу світових виробників чавуну

Україна збільшила річне виробництво чавуну на 20% до 2,84 млн тонн у січні-травні 2024 року й піднялася з 15-ї на 14-ту позицію в рейтингу 40 найбільших країн-виробників. Про це повідомляє пресслужба профільного об'єднання "Укрметалургпром" із посиланням на дані Worldsteel.

Глобальне виробництво чавуну скоротилося на 1,8% до 584,7 млн тонн за звітний період. Найбільше чавуну виробив Китай - 361,13 млн тонн, що на 3,7% менше за показник січня-травня 2023 року.

За виплавкою сталі Україна залишилася на 22-му місці серед 71 країни-виробника. Річне виробництво сталі в Україні збільшилося на 31% до 3,14 млн тонн за січень-травень.

Світова виплавка сталі в січні-травні 2024 року становила 793,12 млн тонн, що на 0,09% нижче за показник січня-травня 2023 року.

Лідером тут також є Китай, який виплавив 438,61 млн тонн сталі (-1,4%).



