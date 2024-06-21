Зростання цін промвиробників в Україні в травні прискорилося до 7,2% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у травні 2024 року зросли на 7,2% з 3,3% у квітні, тоді як у березні зафіксовано зниження цін на 9,1%, у лютому - на 2,2%, у січні - на 3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Держстат уточнює, що в межах України в травні до квітня 2024 року ціни промвиробників зросли на 7,9%, при постачаннях за межі країни - на 2,3%.

Згідно зі статданими, у річному виразі (проти аналогічного місяця минулого року) за підсумками травня 2024 року ціни в промисловості зросли на 14,8%, за зростання на 4,9% за підсумками квітня, березня - на 0,2%, лютого - на 7,7%, січня - на 10,3%.

За п'ять місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 7,5% до аналогічного періоду 2023 року.

За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробці кар'єрів у травні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція подорожчала на 1,9%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 4,1%, у видобутку сирої нафти та природного газу - на 2,4%, тоді як у видобутку кам'яного вугілля зниження цін становило 0,2%.

Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 14,2%, у виробництві енергії - на 11,7%, у харчовій промисловості - на 1,8%, фармпродукції - на 1,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на 1,2%, у деревообробній промисловості - на 0,7%, металургії та машинобудуванні - на 0,6%, хімічній продукції - на 0,3%, текстильному виробництві - на 0,1%.

Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 8,8%.



Зміна цін виробників промислової продукції у травні 2024 року*, %

травень 2024 до квітня 2024 травень 2024 до травня 2023 травень 2024 до грудня 2023 січень-травень 2024 до січня-травня 2023 Промисловість усього 107.2 114.8 95.4 107.5 Видобувна промисловість і розробка кар'єрів 101.9 109.5 99.3 105.2 Видобуток кам'яного вугілля 99.8 102.2 98.5 105.4 Видобуток сирої нафти та природного газу 102.4 118.2 99.4 105.7 Видобуток металевих руд 104.1 103.8 98.8 100.3 Переробна промисловість 100.8 106.3 104.7 107.6 Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 101.8 111.0 106.7 108.9 виробництво м'яса та м'ясних продуктів 100.2 117.9 109.3 122.8 виробництво молочних продуктів 100.5 112.9 104.8 111.2 виробництво хліба та хлібобулочних виробів 100.4 105.3 102.5 107.4 виробництво цукру 102.2 92.9 104.1 91.5 виробництво напоїв 100.0 105.0 103.0 107.2 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів 100.1 104.9 100.1 106.8 Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 100.7 104.8 100.6 103.4 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 91.2 97.1 87.5 111.4 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 100.3 104.5 103.0 103.8 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 101.3 113.8 105.7 113.3 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 101.2 111.5 106.3 112.0 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 100.6 98.7 106.4 103.9 Машинобудування 100.6 105.4 102.5 106.2 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 99.8 103.0 101.9 103.6 Виробництво електрообладнання 101.5 103.5 104.5 102.2 Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп 100.7 109.2 102.2 111.8 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 100.3 103.5 102.0 103.2 Постачання електроенергії. газу. пари та кондиційованого повітря 114.2 123.7 85.2 107.3 Товари проміжного споживання 101.3 103.3 104.8 104.7 Інвестиційні товари 100.7 106.8 102.8 108.5 Споживчі товари короткострокового користування 101.5 110.9 105.7 109.2 Споживчі товари тривалого користування 101.3 105.1 102.9 104.7 Енергія 111.7 120.8 87.7 107.2

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.