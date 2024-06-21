Зростання цін промвиробників в Україні в травні прискорилося до 7,2% - Держстат

Ціни виробників промислової продукції України у травні 2024 року
зросли на 7,2% з 3,3% у квітні, тоді як у березні зафіксовано зниження
цін на 9,1%, у лютому - на 2,2%, у січні - на 3%, повідомила Державна
служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Держстат уточнює, що в межах України в травні до квітня 2024 року
ціни промвиробників зросли на 7,9%, при постачаннях за межі країни - на
2,3%.
Згідно зі статданими, у річному виразі (проти аналогічного місяця
минулого року) за підсумками травня 2024 року ціни в промисловості
зросли на 14,8%, за зростання на 4,9% за підсумками квітня, березня - на
0,2%, лютого - на 7,7%, січня - на 10,3%.
За п'ять місяців поточного року зростання цін промвиробників становило 7,5% до аналогічного періоду 2023 року.
За даними статвідомства, у добувній промисловості та розробці
кар'єрів у травні порівняно з попереднім місяцем 2024 року продукція
подорожчала на 1,9%. Ціни у видобутку металевих руд зросли на 4,1%, у
видобутку сирої нафти та природного газу - на 2,4%, тоді як у видобутку
кам'яного вугілля зниження цін становило 0,2%.
Ціни зросли при постачанні електроенергії та газу - на 14,2%, у
виробництві енергії - на 11,7%, у харчовій промисловості - на 1,8%,
фармпродукції - на 1,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів - на
1,2%, у деревообробній промисловості - на 0,7%, металургії та
машинобудуванні - на 0,6%, хімічній продукції - на 0,3%, текстильному
виробництві - на 0,1%.
Водночас ціни знизилися у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки - на 8,8%.
Зміна цін виробників промислової продукції у травні 2024 року*, %
|
| травень 2024 до квітня 2024
| травень 2024 до травня 2023
| травень 2024 до грудня 2023
| січень-травень 2024 до січня-травня 2023
| Промисловість усього
| 107.2
| 114.8
| 95.4
| 107.5
| Видобувна промисловість і розробка кар'єрів
| 101.9
| 109.5
| 99.3
| 105.2
| Видобуток кам'яного вугілля
| 99.8
| 102.2
| 98.5
| 105.4
| Видобуток сирої нафти та природного газу
| 102.4
| 118.2
| 99.4
| 105.7
| Видобуток металевих руд
| 104.1
| 103.8
| 98.8
| 100.3
| Переробна промисловість
| 100.8
| 106.3
| 104.7
| 107.6
| Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
| 101.8
| 111.0
| 106.7
| 108.9
| виробництво м'яса та м'ясних продуктів
| 100.2
| 117.9
| 109.3
| 122.8
| виробництво молочних продуктів
| 100.5
| 112.9
| 104.8
| 111.2
| виробництво хліба та хлібобулочних виробів
| 100.4
| 105.3
| 102.5
| 107.4
| виробництво цукру
| 102.2
| 92.9
| 104.1
| 91.5
| виробництво напоїв
| 100.0
| 105.0
| 103.0
| 107.2
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, шкіряних виробів та інших матеріалів
| 100.1
| 104.9
| 100.1
| 106.8
| Виробництво виробів із дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 100.7
| 104.8
| 100.6
| 103.4
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки
| 91.2
| 97.1
| 87.5
| 111.4
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
| 100.3
| 104.5
| 103.0
| 103.8
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
| 101.3
| 113.8
| 105.7
| 113.3
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
| 101.2
| 111.5
| 106.3
| 112.0
| Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
| 100.6
| 98.7
| 106.4
| 103.9
| Машинобудування
| 100.6
| 105.4
| 102.5
| 106.2
| Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
| 99.8
| 103.0
| 101.9
| 103.6
| Виробництво електрообладнання
| 101.5
| 103.5
| 104.5
| 102.2
| Виробництво машин і устаткування, не внесених до інших груп
| 100.7
| 109.2
| 102.2
| 111.8
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів
| 100.3
| 103.5
| 102.0
| 103.2
| Постачання електроенергії. газу. пари та кондиційованого повітря
| 114.2
| 123.7
| 85.2
| 107.3
| Товари проміжного споживання
| 101.3
| 103.3
| 104.8
| 104.7
| Інвестиційні товари
| 100.7
| 106.8
| 102.8
| 108.5
| Споживчі товари короткострокового користування
| 101.5
| 110.9
| 105.7
| 109.2
| Споживчі товари тривалого користування
| 101.3
| 105.1
| 102.9
| 104.7
| Енергія
| 111.7
| 120.8
| 87.7
| 107.2
Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією
територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.