Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд спрямував на пенсії у червні ₴52 мільярди

10:54 21.06.2024 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України станом на 20 червня 2024 року спрямував на пенсійні виплати за поточний місяць ₴52 мільярди.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

"Станом на 20 червня профінансовано на пенсійні виплати - ₴52 мільярда, в тому числі через АТ "Укрпошта" - ₴9,8 мільярда, через уповноважені банки - ₴42,2 мільярда", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг Фонд направив ₴1 447,2 мільйона, на страхові виплати - ₴2 232,8 мільйона, в тому числі на оплату лікарняних - ₴1 065,4 мільйона.

Також у червні органами ФПУ надані 692 тисячі послуг особам за зверненням.

Як повідомлялося, упродовж п'яти місяців 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовані ₴187,29 мільярда, із них ₴113,9 мільярда - на пенсійні виплати.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2896  0,04 0,11 40,8960  0,04 0,10
EUR 43,3380  0,10 0,22 44,1212  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4550  0,09 0,21 40,4700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес