Пенсійний фонд спрямував на пенсії у червні ₴52 мільярди

Пенсійний фонд України станом на 20 червня 2024 року спрямував на пенсійні виплати за поточний місяць ₴52 мільярди.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

"Станом на 20 червня профінансовано на пенсійні виплати - ₴52 мільярда, в тому числі через АТ "Укрпошта" - ₴9,8 мільярда, через уповноважені банки - ₴42,2 мільярда", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг Фонд направив ₴1 447,2 мільйона, на страхові виплати - ₴2 232,8 мільйона, в тому числі на оплату лікарняних - ₴1 065,4 мільйона.

Також у червні органами ФПУ надані 692 тисячі послуг особам за зверненням.

Як повідомлялося, упродовж п'яти місяців 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовані ₴187,29 мільярда, із них ₴113,9 мільярда - на пенсійні виплати.