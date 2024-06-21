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Пенсійний фонд спрямував на пенсії у червні ₴52 мільярди
10:54 21.06.2024 |
Пенсійний фонд України станом на 20 червня 2024 року спрямував на пенсійні виплати за поточний місяць ₴52 мільярди.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.
"Станом на 20 червня профінансовано на пенсійні виплати - ₴52 мільярда, в тому числі через АТ "Укрпошта" - ₴9,8 мільярда, через уповноважені банки - ₴42,2 мільярда", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг Фонд направив ₴1 447,2 мільйона, на страхові виплати - ₴2 232,8 мільйона, в тому числі на оплату лікарняних - ₴1 065,4 мільйона.
Також у червні органами ФПУ надані 692 тисячі послуг особам за зверненням.
Як повідомлялося, упродовж п'яти місяців 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовані ₴187,29 мільярда, із них ₴113,9 мільярда - на пенсійні виплати.
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