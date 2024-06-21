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АНАЛІТИКА

АМКУ розкрив змови забудовників на тендерах. Одну компанію оштрафував двічі

09:45 21.06.2024 |

Економіка

 

Антимонопольний комітет розкрив два випадки змови на тендерах з будівництва та реконструкції адміністративних будівель у Києві та Київській області. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

В антиконкурентних узгоджених діях брали участь три компанії. Загальна сума штрафу для них - 11 млн грн.

У першому випадку йдеться про компанії "Ласт Строй Кепітал" та "Укркомбудінвест", які брали участь у тендерах Київської міськадміністрації на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу та дитячого садка. Загальна вартість закупівель становила 95,2 млн грн.

АМКУ в ході розслідування встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать про здійснення двома компаніями антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між собою за участі у зазначених торгах.

На компанії накладено штраф у 3,9 млн грн.

Компанія "Ласт Строй Кепітал" викрита в ще одному порушенні під час проведення тендеру на 32 млн грн на реконструкцію дитячої лікарні у Броварах.

У цьому випадку АМКУ виявив факти спільної та скоординованої поведінки Ласт Строй Кепітал та Декс Сіті під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміну інформацією.

За це порушення компанії оштрафовано на 7,1 млн грн.

Компанії відсторонені від закупівель та їм забороняється протягом трьох років брати участь у тендерах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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