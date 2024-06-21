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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
АМКУ розкрив змови забудовників на тендерах. Одну компанію оштрафував двічі
09:45 21.06.2024 |
Антимонопольний комітет розкрив два випадки змови на тендерах з будівництва та реконструкції адміністративних будівель у Києві та Київській області. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
В антиконкурентних узгоджених діях брали участь три компанії. Загальна сума штрафу для них - 11 млн грн.
У першому випадку йдеться про компанії "Ласт Строй Кепітал" та "Укркомбудінвест", які брали участь у тендерах Київської міськадміністрації на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу та дитячого садка. Загальна вартість закупівель становила 95,2 млн грн.
АМКУ в ході розслідування встановив обставини, які у своїй сукупності свідчать про здійснення двома компаніями антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між собою за участі у зазначених торгах.
На компанії накладено штраф у 3,9 млн грн.
Компанія "Ласт Строй Кепітал" викрита в ще одному порушенні під час проведення тендеру на 32 млн грн на реконструкцію дитячої лікарні у Броварах.
У цьому випадку АМКУ виявив факти спільної та скоординованої поведінки Ласт Строй Кепітал та Декс Сіті під час підготовки та участі в торгах, комунікації між ними та обміну інформацією.
За це порушення компанії оштрафовано на 7,1 млн грн.
Компанії відсторонені від закупівель та їм забороняється протягом трьох років брати участь у тендерах.
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