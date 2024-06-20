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ЄС та Німеччина запустили грантову програму для українського бізнесу. Дають по 40 000 євро
22:41 20.06.2024 |
Міністерство економіки України разом із Євросоюзом та урядом Німеччини запустили нову грантову програму для українського малого й середнього бізнесу. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Загальна сума грантів - 480 000 євро.
Відповідно до програми 12 малих і середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 000 євро на розвиток власного експорту, інновацій та консультаційну підтримку від експертів.
Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, що працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також в інших галузях з експортним та інноваційним потенціалом.
Подати заявку на участь у грантовій програмі можна до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.
Довідка
Грантова програма для малого й середнього бізнесу на 480 000 євро є частиною програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Вона спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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