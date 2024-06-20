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АНАЛІТИКА

ЄС та Німеччина запустили грантову програму для українського бізнесу. Дають по 40 000 євро

 

Міністерство економіки України разом із Євросоюзом та урядом Німеччини запустили нову грантову програму для українського малого й середнього бізнесу. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Загальна сума грантів - 480 000 євро.

Відповідно до програми 12 малих і середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 000 євро на розвиток власного експорту, інновацій та консультаційну підтримку від експертів.

Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, що працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також в інших галузях з експортним та інноваційним потенціалом.

Подати заявку на участь у грантовій програмі можна до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.

Довідка

Грантова програма для малого й середнього бізнесу на 480 000 євро є частиною програми міжнародної співпраці "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Вона спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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