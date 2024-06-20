Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частина українців можуть не отримати субсидії, - Мінсоцполітики

16:47 20.06.2024 |

Економіка

 

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично, витрачати свій час на стояння в чергах більше не потрібно.

З 1 грудня 2022 р. житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи ПФУ самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог був мінімізований, а процес подання заяви - максимально автоматизований.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

"Ці кроки забезпечили можливість державі самостійно обмінюватися інформацією з надавачами комунальних послуг про послуги, які вони надають конкретній родині, і швидше призначати субсидії", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5184
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 43,4276
  0,1468
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес