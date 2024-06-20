На Львівщині почали виготовляти зерновози української комплектації

У Львівській області запустили серійне виробництво зерновозів повністю української комплектації.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Укрінформ.

"Кожна деталь - українська. Серійне виробництво вже запустили. Підприємство підписало низку контрактів - як внутрішніх, так і закордонних", - зазначив Козтцький.

За його словами, це нова модель. Виробничі потужності дозволяють виготовляти від 1 до 3 вагонів нового зразка на день.

Такі вагони-бункери дозволяють транспортувати зерно та інші харчові сипкі вантажі по магістральних залізничних коліях, а також шляхами промислових підприємств, захищають вантаж від опадів.

Загалом компанія-виробник випустила близько 5 тисяч зерновозів різних типів, зазначив очільник ОВА.

Як повідомляв Укрінформ, Україна планує залучити іноземні інвестиції в будівництво елеваторів на кордонах з ЄС.