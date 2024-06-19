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У НБУ прокоментували ситуацію з реструктуризацією боргу України
18:10 19.06.2024 |
Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу. Параметри реструктуризації визначені програмою з МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час презентації "Звіту про фінансову стабільність" на Youtube.
"Я не хотіла би це формулювати як ризик переговорів. Ми всі розуміємо, як і наші кредитори, що борг необхідно реструктуризувати, що реструктуризація необхідна", - сказала вона.
За її словами, цьому питанню присвячений окремий розділ в меморандумі з МВФ. "Параметри стійкості державного боргу передбачають певні параметри реструктуризації", - додала Рожкова.
Вона зазначила, що цей "процес непростий і ніколи він не відбувався за один раунд".
Рожкова висловила впевненість в тому, що "в результаті цих переговорів ми отримаємо реструктуризацію на тих умовах, яка не підважить стійкість державних фінансів", та додала, що міжнародні партнери, в тому числі МВФ нам дуже активно в цьому допомагають.
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