Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність
13:49 19.06.2024 |
Оцінки макроекономічного ризику та ризику капіталу зросли на бал за шкалою від 0 до 10 через розширення дефіциту рахунка поточних операцій платіжного балансу та нових вимог до капіталу відповідно, випливає з оприлюдненого в середу Звіту про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).
Згідно з ним, серед інших чинників, що вплинули на збільшення макроекономічного ризику з 7 до 8 балів, стало сповільнення відновлення економіки через руйнування в енергетичному секторі та все ще високе співвідношення дефіциту держбюджету та зовнішнього і державного боргів до ВВП.
"Значна міжнародна фінансова підтримка послаблює ці ризики", - наголосив регулятор.
Щодо ризику капіталу, який зріс із 5 до 6 балів, зазначено, що його посилення пов'язане зі зниженням показників достатності капіталу банків, через посилення вимог до капіталу, зокрема врахування повного обсягу операційного ризику.
"Водночас запас капіталу сектору залишається значним завдяки високій прибутковості та обмеженням на його розподіл. Тому ризик капіталу залишається середнім", - зазначається у звіті.
Кредитний ризик і для фізосіб (4), і для корпорацій (5) не змінилися, як і валютний ризик (4), ризик ліквідності системи (2), а також ризик прибутковості (1).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
|QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія запропонувала бюджет ЄС на 2025 рік з 15,2 млрд євро для України
|НБУ про стан ринку житла: ціни зростають
|НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі України
|Доходи українців швидко зростають, - НБУ
|В Україні зберігається помітний дефіцит валюти, – Нацбанк
|НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність
|Ставка за новими кредитами бізнесу за рік знизилась на 4 відсоткових пункти - НБУ
Бізнес
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту