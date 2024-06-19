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Кабмін скасував спрощену процедуру видачі ліцензій на міжнародні перевезення

23:27 18.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів змінив процедуру ліцензування міжнародних перевізників, скасувавши можливість отримання ліцензій за спрощеною процедурою.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 18 червня, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

У міністерстві назвали ключовою метою змін запровадження повністю оцифрованої процедури отримання ліцензії для автомобільних перевізників в галузі міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів та внутрішніх перевезень пасажирів.

"Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками. Ключова зміна - припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою. Окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу", - уточнив заступник міністра Сергій Деркач.

Він наголосив, що після набрання постановою чинності припиниться спрощена процедура видачі ліцензій на перевезення, так звані "воєнні ліцензії".

За його словами, за минулий рік "Укртрансбезпека" видала більше 11,5 тисяч ліцензій - всі 100% ліцензій видані електронно.

Видані раніше ліцензії залишаться чинними, але перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом пів року оновити дані в своїх ліцензійних справах відповідно до нових вимог.

Окрім цього, зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду.

Також, зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.
Норма щодо обов'язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифіката професійної компетентності набуде чинності через один рік після ухвалення змін до постанови. Таким чином, буде можливість забезпечити проходження відповідного навчання та отримання вказаних сертифікатів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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