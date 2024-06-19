Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

23:25 18.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на бронювання військовозобов'язаних фахівців з розмінування операторів протимінної діяльності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема внесено зміни до постанови "Деякі питання реалізації положень закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час" стосовно бронювання військовозобов'язаних працівників операторів протимінної діяльності.

Так, передбачено незастосування обмежень щодо бронювання на період мобілізації та воєнний час до спеціалістів із розмінування оператора протимінної діяльності, які входять до складу груп (відділів/відділів) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Крім того, закріплено можливість анулювання наданого відтермінування від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним працівникам оператора протимінної діяльності, у разі невиконання ним протягом шести місяців робіт із гуманітарного розмінування за сертифікованим процесом (процесами).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес