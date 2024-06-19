В Україні створять портал «еТютюн»

На початку 2025 року в Україні передбачається запуск спеціального порталу «еТютюн», який забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів і дасть змогу державі контролювати їхню якість.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та МОЗ розпочали цифровізацію сфери виробництва та імпорту тютюну в Україну - відбулося перше засідання робочої групи щодо створення проєкту «еТютюн». Він передбачає запуск спеціального порталу, на якому виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. А споживачі - матимуть змогу ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, портал «еТютюн» забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком".

Ініціатива «єТютюн» розробляється в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.

«Ми маємо створити умови для збереження здоров'я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі», - заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Соломія Старосольська, радник голови Держпродспоживслужби з питань стратегічного розвитку та цифровізації, представниця Фонду Східна Європа, пояснила, що впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні - один із елементів європейської інтеграції. В майбутньому українська система буде синхронізована з європейською.

Портал «еТютюн» має запрацювати у лютому 2025 року, адже, згідно із законодавством, до 1 лютого виробники повинні внести дані до загальної бази. Водночас ведеться робота над доопрацюванням законодавства, зазначили у відомстві.

Як повідомлялось, у 2021 році Верховна Рада ухвалила закон щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну; тоді ж були прийняті положення про необхідність опублікування важливої інформації.