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Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року - Шмигаль

17:41 18.06.2024 |

Економіка

 

Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року і розраховує на стабільну подальшу підтримку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Із початку року ми вже залучили $11,8 млрд зовнішнього фінансування. Ми розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою і стабільною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, вже в червні Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

"Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще $2,2 млрд", - заявив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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