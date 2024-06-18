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Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року - Шмигаль
17:41 18.06.2024 |
Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року і розраховує на стабільну подальшу підтримку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Із початку року ми вже залучили $11,8 млрд зовнішнього фінансування. Ми розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою і стабільною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, вже в червні Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
"Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще $2,2 млрд", - заявив прем'єр.
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