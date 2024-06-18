ВР підтримала законопроєкт про «клуб білого бізнесу» в 2-му читанні

[thumb=left][/thumb]Верховна Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яким підприємство потрапляє до Переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - "клубу білого бізнесу".

Відповідний проєкт закону на пленарному засіданні у вівторок у цілому підтримали 263 народні депутати (за необхідного мінімуму 226 голосів), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

За його словами, правка про рекомендацію уряду щодо бронювання 25% співробітників підприємств, що входять до "клубу білого бізнесу", "злетіла" (223 голоси).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується запровадити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які матимуть низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку увійдуть юридичні та фізичні особи-підприємці, резиденти "Дія.City", які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з огляду на систему оподаткування (зокрема, вимоги до сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Згідно із законопроєктом, платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги, як мораторій на документальні перевірки (окрім деяких видів), скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування, а також індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів.

Крім того, за платником податків буде закріплено комплаєнс-менеджера, з яким можна буде взаємодіяти, зокрема, з використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі в режимі відеоконференції.

Планується, що ведення зазначеного переліку забезпечуватиме Держподатслужба України. На її сайті буде доступний відкритий перелік даних платників і список критеріїв, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме налагодженню партнерських відносин між платниками податків і контролюючим органом, а також забезпечить соціальну справедливість під час врегулювання податкових відносин.

Як повідомлялося, Верховна Рада 24 квітня 2024 року прийняла за основу законопроєкт №11084 про створення "Клубу білого бізнесу" та переліку критеріїв до нього. Тоді цей документ підтримали 270 депутатів.

До другого читання законопроєкт значно доопрацьовано спільно з бізнес-асоціаціями та експертами, а всі їхні зауваження та рекомендації мають бути враховані. Також було покращено норму про амортизацію обладнання для бізнесу.

Згідно з висновком засідання фінкомітету парламенту щодо зазначеного законопроєкту, з 399 правок і пропозицій, які були надані на розгляд комітету для доопрацювання документа до другого читання, було враховано лише 16, відхилено 383.

"Щодо питання бронювання для "клубу білого бізнесу": включено лише рекомендацію (не обов'язок!!!) для КМУ внести зміни у свою постанову щодо надання можливості бронювати таким підприємствам до 25% співробітників. Але ще раз - це рішення залишається на уряді", - писав Железняк у телеграм-каналі.