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АНАЛІТИКА

Функціонал е-бронювання в «Дії» буде запущено за кілька тижнів - Федоров

 

Послуга е-бронювання на порталі "Дія" з'явиться вже за кілька тижнів, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - сказав він на Powerup Ukraine conference у Києві у вівторок.

Як зазначив Федоров, під час повномасштабної війни "важко знайти баланс, але ми це зробили".

Віцепрем'єр уточнив, що послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу.

Раніше бізнес-спілка Diia.City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки, Мінцифри закликала прискорити впровадження е-бронювання і збільшити термін бронювання із шести до 12 місяців. В об'єднанні наголосили, що бізнесу необхідна прозора, робоча і передбачувана процедура бронювання, з якомога меншим контактом з державою.

Наразі проблемою є непрогнозовані терміни опрацювання документів у Міністерствах оборони, Міністерстві економіки, Генштабі через значну кількість звернень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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