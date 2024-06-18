Темп приросту реального ВВП України в травні сповільнився до 3,5% - ІЕД

Темп приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) України в травні сповільнився до 3,5% з 4,2% у квітні та 4,8% у березні через суттєве ушкодження внаслідок російських атак генерації електроенергії, ідеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

"Через пошкодження генерації електроенергії було застосовано обмеження постачання електроенергії для бізнесу. За оцінкою ІЕД, темпи приросту в переробній промисловості сповільнились до 5% з 11%. Водночас легша логістика підтримувала розвиток сектору, зокрема йдеться про машинобудування та металургію", - зазначили в ІЕД.

Згідно з оцінками інституту, приріст реальної валової доданої вартості (ВДВ) у видобувній промисловості зріс на 2% завдяки досить стійкому видобутку газу, залізної руди, а також будівельних матеріалів.

Реальна ВДВ у транспорті зросла майже на 15% порівняно з 11% у квітні, зокрема через розблокування західних кордонів, а також через ефект статистичної бази.

"На відміну від кволої роботи "зернового коридору" у 2023 році, Український морський коридор дозволяє тримати високим експорт через морські порти. При цьому везуть не лише зернові, а й залізну руду та продукцію металургії", - констатували в ІЕД.

У травні, як і в попередні три місяці, споживча інфляція була дещо вищою за 3% (3,3%). В ІЕД вважають, що це відображало гарний врожай минулого року (та для деяких продуктів цього року) і нижчі порівняно з минулим роком експортні ціни на українську с/г продукцію, зниження логістичних витрат на імпорт і значну конкуренцію за споживчий попит.

Як уточнили в ІЕД, це поки що компенсувало збільшення низки статей витрат бізнесу через зростання зарплат, збільшення вартості пального та е/е, ослаблення гривні до долара.

Очікується, що баланс між факторами, що стримують зростання цін, і зростанням витрат постачальників і торговельних мереж можуть змінитися в наступні місяці та призвести до прискорення інфляції.

Водночас помірні інфляційні очікування та порівняно обмежений попит надалі стримуватимуть зростання цін, тому різкого підвищення цін на більшість товарів не очікується. Винятком стало підняття урядом тарифу на е/е, що призвело до збільшення індексу споживчих цін більш ніж на 1%.

Місячна інфляція в травні прискорилася до 0,6% через подорожчання фруктів на 10%. Водночас продовжували знижуватися ціни на яйця: вони подешевшали на 14% і майже вдвічі порівняно з груднем минулого року. Ціни на інші товари зростали в середньому на 0,3%.

Як повідомлялося, після зростання ВВП України на 5,3% у 2023 році Нацбанк очікує його сповільнення у 2024 році до 3%, тоді як уряд - до 4,6%. На думку Мінекономіки, зростання ВВП за січень-квітень цього року становило 4,4%, тоді як НБУ оцінив його в 3,7%.