В Україні за п'ять місяців приватизували об’єктів на 965 мільйонів

Фонд державного майна України в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.

Про це йдеться в дайджесті діяльності Фонду, яким поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Як повідомляється, за п'ять місяців Фонд держмайна реалізував на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт, із яких 31 був приватизований у травні.

"У травні 2024 року сума надходжень до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склала 93,85 млн грн (приблизно $2,32 млн)", - сказано в документі.

За період з 1 січня 2024 року по 31 травня 2024 року від приватизації об'єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 965,17 млн грн (приблизно $23,83 млн)"

Станом на 31 травня у переліку об'єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів.

На початку червня повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об'єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів - ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Так, стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 млрд грн.

До того повідомлялося, що ФДМУ планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.