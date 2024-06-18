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В Україні за п'ять місяців приватизували об’єктів на 965 мільйонів
15:34 18.06.2024 |
Фонд державного майна України в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.
Про це йдеться в дайджесті діяльності Фонду, яким поділився народний депутат Ярослав Железняк.
Як повідомляється, за п'ять місяців Фонд держмайна реалізував на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт, із яких 31 був приватизований у травні.
"У травні 2024 року сума надходжень до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склала 93,85 млн грн (приблизно $2,32 млн)", - сказано в документі.
За період з 1 січня 2024 року по 31 травня 2024 року від приватизації об'єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 965,17 млн грн (приблизно $23,83 млн)"
Станом на 31 травня у переліку об'єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів.
На початку червня повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.
Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об'єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів - ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).
Так, стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 млрд грн.
До того повідомлялося, що ФДМУ планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.
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