Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні за п'ять місяців приватизували об’єктів на 965 мільйонів

15:34 18.06.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна України в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.

Про це йдеться в дайджесті діяльності Фонду, яким поділився народний депутат Ярослав Железняк.

Як повідомляється, за п'ять місяців Фонд держмайна реалізував на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт, із яких 31 був приватизований у травні.

"У травні 2024 року сума надходжень до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склала 93,85 млн грн (приблизно $2,32 млн)", - сказано в документі.

За період з 1 січня 2024 року по 31 травня 2024 року від приватизації об'єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 965,17 млн грн (приблизно $23,83 млн)"

Станом на 31 травня у переліку об'єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів.

На початку червня повідомлялося, що середня кількість учасників на аукціонах із приватизації державного майна становить 5,34, що є рекордним показником за час роботи Фонду держмайна України.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує виставити на продаж перші об'єкти "великої приватизації" у липні-серпні цього року, серед головних активів - ТРЦ Ocean Plaza, група "Аерок", готель "Україна" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Так, стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 млрд грн.

До того повідомлялося, що ФДМУ планує залучити понад 4 млрд грн від приватизації у 2024 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес